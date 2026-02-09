Erzurum'dan Güney Afrika'ya İnşaat Temasları - Son Dakika
Erzurum'dan Güney Afrika'ya İnşaat Temasları

09.02.2026 16:34
15 inşaat firması, ETSO ile Güney Afrika'da ticari temaslara başladı. Hedef işbirlikleri kurmak.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından organize edilen program kapsamında kentteki 15 inşaat firması, Güney Afrika'da ticari temaslara başladı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından organize edilen ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen "Sektörel Ticaret Heyeti" programlarının ikincisi Güney Afrika'da başladı. 8-13 Şubat tarihlerinde Johannesburg'da bulunacak heyet, şehrin ve bölgenin inşaat altyapısını inceleyerek Erzurum'un bu alandaki üretim gücünü Afrika pazarına sunmayı hedefliyor.

Heyet başkanlığını ETSO Meclisi Başkanı Gökhan Yılmaz'ın yürüttüğü, Genel Sekreter Osman Ömeroğlu'nun da yer aldığı organizasyona, Erzurum'dan 15 üye firma katıldı.

Yapı kimyasalları, konut inşaatı ve inşaat malzemeleri alanlarında faaliyet gösteren firmalar, Johannesburg'da ticaretin kapılarını aralayacak.

ETSO heyeti, program kapsamında iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve mevzuat konularında bilgi alışverişi sağlanması amacıyla öncelikle Johannesburg Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, daha sonra Güney Afrika'daki yerel müteahhitler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek işbirliği fırsatları masaya yatırılacak.

Güney Afrikalı muhataplarıyla ikili iş görüşmeleri yaparak ticari anlaşmaların zeminini oluşturacak heyet, temasların ardından yurda dönecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, bölgede kalıcı işbirlikleri sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Güney Kore'deki teknoloji odaklı temaslarımızın ardından, şimdi de lokomotif sektörümüz olan inşaat ile sahadayız. Güney Afrika, gelişmekte olan altyapısı ve konut ihtiyacıyla firmalarımız için ciddi fırsatlar barındırıyor. Meclis Başkanımız Yılmaz liderliğindeki heyetimizin, yapı kimyasallarından konut projelerine kadar geniş bir yelpazede kuracağı temasların, şehrimiz ihracatına somut katkılar sunmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

