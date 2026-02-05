Erzurum\'dan Mısır\'a ticaret köprüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretine eşlik eden TOBB heyetinde yer alan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Yıldırım Hakan Oral, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında North Sinai (Kuzey Sina) Ticaret Odası ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye taşınması ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Mısır programında Erzurum rüzgarı esti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleşen tarihi İş Forumu öncesinde önemli temaslarda bulunan Erzurum Ticaret Borsası (ETB), şehri kalkındıracak stratejik bir anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve diplomatik vizyonuyla şekillenen yeni dönemde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi. Bu vizyon doğrultusunda, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB'un Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğindeki heyette, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral da yerini aldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki heyet, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ve Genel Sekreter Dr. Alaa Ezz'in ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği" toplantısına katıldı. Afrika kıtası başta olmak üzere üçüncü ülkelerdeki yatırım fırsatlarının değerlendirildiği toplantıda, Erzurum'un üretim potansiyelinin bu yeni pazarlara entegrasyonu ele alındı.

Erzurum ile Kuzey Sina Arasında "İş Birliği Protokolü"

Ziyaretin Erzurum ekonomisi adına en somut çıktısı ise Başkan Yıldırım Hakan Oral'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmeler neticesinde alındı. Başkan Oral, North Sinai (Kuzey Sina) Ticaret Odası ile Erzurum Ticaret Borsası arasında kritik bir protokole imza attı. İmzalanan protokolün imalat sanayi, dış ticaret, tarım ve tarıma dayalı imalat sektörlerini kapsadığını belirten Başkan Oral, anlaşmanın Erzurum'dan Mısır'a, oradan da Afrika içlerine uzanacak yeni bir ticaret köprüsünün temeli olduğunu vurguladı. "Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği" toplantısının ardından TOBB heyeti, Kahire'deki büyük forum öncesinde İskenderiye'de temaslarda bulundu. Heyet, İskenderiye Valisi Ahmed Khaled Hassan Saeed ile bir araya gelerek bölgesel ticaretin dinamikleri, lojistik avantajlar ve liman iş birlikleri üzerine verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Zirve Forumla Taçlandı: "Hedefe Erzurum'dan Katkı Sunacağız"

Programın finalinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımı ile düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu gerçekleştirildi. Forum sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldırım Hakan Oral, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vizyonuyla hareket ederek şehrimiz adına tarihi adımlar atıyoruz. İskenderiye'de başlayan ve Kahire'de Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hitaplarıyla taçlanan bu süreçte, 15 milyar dolarlık ticaret hedefine Erzurum olarak imzaladığımız bu protokolle somut katkı sunacağız. North Sinai Ticaret Odası ile kurduğumuz bu ortaklık; üreticimize, tüccarımıza ve şehrimiz ekonomisine hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM