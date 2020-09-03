ERZURUM Engelli, yaşlı ve kimsesizlere özel kuaför - Son Dakika

Engelli, yaşlı ve kimsesizlere özel kuaför

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçe Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için özel kuförlük hizmeti veriyor. Belediye binası içinde kurulan salonda saç bakımı yapan, görevli engelliler için evlerine gidiyor.

Aziziye Belediyesi, ilçede bulunan engelli ve yaşlılar için kuaför salonu açtı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Bunun yanı sıra eğitimli personel tarafından kuaförlük hizmeti alacak ortam pandemi dolayısıyla hijyenik koşullar iki kat artırılarak dikkate alınmış durumda. Belediye binası içindeki salonda görev yapan İlhami Aratman, kuruma kadar gelebilen engellilerin traşını yapıyor. Zabıta aracıyla da kuaföre getirilen engelli ya da yaşlıları traş eden Aratman, yürüyemeyen ya da yatalak olan vatandaşların evlerine kadar gidiyor. İlçe genelinde bulunan 39 yaşlı ve engellinin saç bakımını yapan Aratman, ziyaret ettiği evlerde yaşayanları da istemeleri halinde traşlarını yapıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, engellileri düşünerek yola çıktıklarını söyledi. Belediye binası içinde kuaför salonu açtıklarını ifade eden Orhan, "Yürüyerek kuruma kadar gelebilenler burada traş olurken, evden çıkamayan yaşlı ve engellilerin traş hizmetini evlerinde veriyoruz. Evde traş hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini belediyemiz sosyal komisyon tarafından incelenip listeye alınıyor ve görevli arkadaşlar bunların traş hizmetini yapıyor" dedi.

Zabıta aracıyla belediyedeki kuaföre gelen bedensel engelli Öztürk Karacaoğlu (46) saç bakımı hizmetinden bütün engellilerin yararlanmasını istediğini söyledi. Belediye yönetimine de teşekkür eden Karacaoğlu, kendisinin de akülü araca ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Kuaför İlhami Aratman'ın Ilıca semtinde ziyaret ederek saçını kestiği Muhammet Tüzün'ün (12) babası Halil Tüzün, saç traşı hizmeti için yetkililere teşekkür etti. Diğer çocuklarının ve kendisinin de belediye kuaförüne saçlarını kestirdiğini belirten Tüzün, felçli oğlu için akülü sandalye talep etti.