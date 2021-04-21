ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA - Son Dakika

ERZURUM'un Narman ilçesinde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Ana caddeye düşen çatı biri park halinde iki araçta maddi hasara neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir otomobil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Erzurum'un Narman ilçesinde saat 13.20 sıralarında etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtınada, Sümmani caddesinde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, ana caddeye bomba gibi düştü. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çatı park halindeki bir pikaba zarar verirken altında kalmakan son anda kurtulan otomobilin ise camını kırdı. Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar ise büyük bir panik yaşadı. Çatının düştüğü anda işyerindeki müşterilerle ilgilendiğini söyleyen Hasan Kalyoncu, "Bir anda fırtına kıyamet koptu. Ne olduğunu tam anlayamadık. Kendimizi dışarıya attığımızda gördüklerimiz karşısında şok olduk. İşyerimin önünde park halindeki pikabın üzerinde resmen çatı vardı. Çatısı düşen bina bize 30 metre kadar uzaklıkta. Oradan buraya nasıl geldi hayret. İşyerindeki güvenlik kameralarına baktığımızda ise bir otomobilin saniyelerle kurtulduğunu gördük. Çok şükür can kaybı yok" dedi.