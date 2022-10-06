Otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

06.10.2022 14:17

Erzurum'da park halinde bindiği otomobilin geri gitmesi sonucu inmek isterken aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Erzurum'da park halinde bindiği otomobilin geri gitmesi sonucu inmek isterken aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki akrabalarına ailesiyle misafirliğe giden 4 yaşındaki Y.P, sitede park halindeki 25 ABM 730 plakalı otomobile bindi. Bir süre sonra aracın hareket etmesiyle inmek isteyen çocuk, aracın atında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekiler, çocuğu aracın altından çıkarıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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