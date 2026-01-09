Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artıyor - Son Dakika
Yerel

Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artıyor

Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artıyor
09.01.2026 09:20
2025'te Erzurum Hava Limanı'ndan 1.26 milyon kişi uçtu, 8.547 uçuş gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025 yılında 1 milyon 259 bin 631 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda bir yıl içinde 8 bin 547uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 2 bin 328 iç hat ve 219 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 7 bin 838 uçuş gerçekleşti ve 1 milyon 186 bin 127 kişi uçtu.

Erzurum'da 2025'in 12 ayında 1 milyon 244 bin 958 kişi iç hatlar ve 14 bin 673 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Böylece önceki yıla göre yüzde 6'lık artış sağlandı Aynı ay içinde Erzurum'dan 7 bin 404 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 10 bin 295 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 177 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artıyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Erzurum Hava Limanı'nda Uçuşlar Artıyor - Son Dakika
