Son Dakika Haberleri: Erzurum İçin Kuvvetli Kar Yağışı ve Tipi Uyarısı

Erzurum İçin Kuvvetli Kar Yağışı ve Tipi Uyarısı

1 saat önce

Erzurum il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.

Erzurum İçin Kuvvetli Kar Yağışı ve Tipi Uyarısı, System.String[]
Erzurum il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinden Aşkale, Aziziye, Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ile Pasinler'de kuvvetli kar yağışı ve tipi bekleniyor.

Bugün saat 20.00'de başlayıp yarın 06.00'ya kadar süreceği öngörülen yağışla, kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığının 20 ila 30 santimetre olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın da beklendiği bölgede, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak 2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum İçin Kuvvetli Kar Yağışı ve Tipi Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]