Erzurum İçin Kuvvetli Kar Yağışı ve Tipi Uyarısı
1 saat önce
Erzurum il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.
Erzurum
il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinden Aşkale
, Aziziye
, Çat
, Tekman
, Hınıs
, Karaçoban
, Karayazı
ile Pasinler
'de kuvvetli kar yağışı ve tipi bekleniyor.
Bugün saat 20.00'de başlayıp yarın 06.00'ya kadar süreceği öngörülen yağışla, kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığının 20 ila 30 santimetre olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli fırtınanın da beklendiği bölgede, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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