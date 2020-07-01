ERZURUM Koşmaktan evlenemeyen milli aşıkları bu kez pandemi vurdu - Son Dakika

ERZURUM Koşmaktan evlenemeyen milli aşıkları bu kez pandemi vurdu

Koşmaktan evlenemeyen milli aşıkları bu kez pandemi vurduATLETİZM Milli Takımı'nın başarılı sporcuları Özlem Kaya (29) ile Yusuf Alıcı'nın (29) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı.

Koşmaktan evlenemeyen milli aşıkları bu kez pandemi vurdu

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ATLETİZM Milli Takımı'nın başarılı sporcuları Özlem Kaya (29) ile Yusuf Alıcı'nın (29) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı. Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları yarışlar nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. 2019'da aldıkları kararla 2020 Olimpiyatlarına katıldıktan hemen sonra nikah masasına oturma kararı alan çift bu kez pandemi engeli ile karşılaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli sporcuları Özlem Kaya ile Yusuf Alıcı, 2005 yılında Antalya kampında tanışıp, sevgili olduktan sonra 2017'inin Nisan ayında nişanlandı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 rakımında çam ağaçlarıyla kaplı eteklerinde ya da kent merkezindeki atletizm pistinde çalışmalarını aralıksız sürdüren çift, haftada ortalama 200 kilometre koşuyor. Antrenörleri Adem Belir ile birlikte her gün çift antrenman yaparak, enerji depolayan çift, atletizmde başarıdan başarıya koşuyor. Yüzlerce madalyası bulunan Kaya ile Alıcı, yurt içindeki ve dışındaki şampiyonalara sürekli katılmaları nedeniyle evlenmeye fırsat bulamıyor. Üç yıldır yarışlar nedeniyle bugüne kadar evlenemeyen çift, 2019'un Aralık ayında, 2020 Olimpiyatlarına katılıp döndükten sonra muhteşem bir düğünle dünya evine girmeye karar verdi. Ancak pandemi nedeniyle hem olimpiyat olmadı hem de düğünleri.

Akıllarındaki düşüncenin, ilk olarak katıldıkları yarışmalarda Türkiyeyi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirten 2016 yılı Amsterdam Büyükler Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya, "Yarışmalar nedeniyle 3 yıldır evlenemiyorduk. 2020 Olimpiyatlarına katılıp iyi bir derece aldıktan sonra evlenme kararı aldık. Ancak pandemi nedeniyle ne olimpiyat oldu ne de bizim düğün. Her şeye rağmen bu yılın sonunda nikah masasına oturmak için mücadele edeceğiz. Umarız o güne kadar her şey normalleşir ve düğün gibi düğün yaparız. Sadece gelin ve damadın değil tüm davetlilerin oynadığı bir düğün olur" diye konuştu

Atletizm Milli Takımı antrenörü ve aynı zamanda sporcusu olan 2009 Avrupa Dağ Şampiyonu Yusuf Alıcı ise "Evliliğimizi sürekli ertelediğimiz için üzülüyoruz; ama ikimiz de bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. 2020 birçok kişi gibi bizim de hayallerimizi yıktı. Olimpiyatta iyi bir derece alarak nikah masasına oturacaktık. İkisi de olmadı. Ama umutluyuz" dedi.

Özlem Kaya, Atletizm, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:30 Kaynak: DHA

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