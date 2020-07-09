ERZURUM Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ERZURUM kent merkezinde bir kamyonun arkasına takılan 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Atatürk Üniversitesi kampüsü önünde paten yapan gençler, rampayı çıkmakta zorlanınca kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun arkasından tutundu. Yeşil ışık yanıp aracın hareket etmesi ile birlikte hızla giden gençler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atan gençleri cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Tehlikeli değil mi?" Sorusuna gülümseyerek, başlarını sağa sola çevirip "Hayır" diyen gençler, yolculuk anında elleri ile 'heavy metal' işaretleri yaparak poz verdi. Pandemden dolayı yüzlerine taktıkları maske ile de kendilerini kamufle eden gençler, arkasından tutundukları kamyonun Palandöken kavşağındaki ışıkta durması ile birlikte yaya yoluna girerek gözden kayboldu.