Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes' - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes'

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes'SAĞLIK Bakanlığı, ilk yerli ve milli solunum cihazı 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör'ü yeni hizmete başlayan Erzurum Şehir Hastanesine gönderdi.

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine 'milli nefes'

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SAĞLIK Bakanlığı, ilk yerli ve milli solunum cihazı 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör'ü yeni hizmete başlayan Erzurum Şehir Hastanesine gönderdi. Yoğun bakım ünitelerine kurulmaya başlanan cihazla ilgili bilgi veren Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, solunum yetmezliği olan hastalar için akciğer işlevi yapacak olan cihazın diğer ürünlere göre daha kullanışlı olduğunu bildirdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası solunum cihazı ihtiyacını gidermek için Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde, 4 Türk şirketi tarafından 'Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı' üretildi. Pandemi sürecinde hastanelerde kovid-19 hastalarının tedavisi için kullanılan solunum cihazlarından 10 adet yeni hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Yoğun bakım ünitesinde çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimden sonra solunum cihazlarının kurulumuna başlandı. Hastane yoğun bakım ünitesindeki cihazlarla ilgili bilgi veren Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım ünitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, pandemi sürecinde hastaların tedavisinde solunum yetmezliği gelişen hastalar için ventilatör cihazlarının önemli olduğunu söyledi. Hastane yoğun bakım ünitesinde yeteri kadar solunum cihazı bulunduğunu, başta Erzurum olmak üzere bölge il ve ilçelerinden gelen hastaları tedavi ettiklerini kaydeden İbrahim Hakkı Tör, 'Türkiye'de yerli ventilatör cihazı üretildi. Madein Türkey yazısı bizleri duygulandırdı, çok sevindik. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize gönderilen 10 adet cihazla ilgili çalışanları bir eğitim sürecinden geçirdikten sonra kurulumunu yaparak kullanmaya başladık" dedi.

Yerli ve milli olan ventilatör cihazının diğer ürünlere göre daha hassas ve kullanışlı olduğunu anlatan Tör, elektrik kesintilerinde şarjının daha uzun süre gittiğini belirtti. Yeni doğan bebeklerden yetişkinlere kadar solunum desteği sağlanabildiğini ifade eden Tör, şunları söyledi:

"Yerli ve milli solunum cihazının 20 milimetre hacimden dakikada 150 kere solutmaya kadar tüm hassas dengeleri olduğunu gözlemledik. Dokunmatik olan cihazımızı kullanmaya başladık. Bu cihazlar sadece pandemi dönemi için üretilmedi. Bundan sonraki süreçte te kullanılacak. KOAH hastaları, akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği olan yoğun bakıma aldığımız hastaları bunlarla takip edeceğiz. Bu cihazlar bizim geleceğimiz."

Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:08 Kaynak: DHA

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