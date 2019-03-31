Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Hınıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum'un Hınıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Erzurum'un Hınıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Eren kazandı.

Erzurum'un Hınıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzurum'un Hınıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Eren kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Eren 6 bin 529 oy aldı.

-Eren'in öz geçmişi

Erdoğan Eren,1978 yılında Hınıs'ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimimi Hınıs'taki çeşitli okullarda tamamlayan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü yüksek onur belgesiyle bitiren Eren, yüksek lisansını ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Erdoğan Eren, AK Parti, Erzurum, Hınıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Hınıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]