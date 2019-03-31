Erzurum'un Hınıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Erzurum'un Hınıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Eren kazandı.
Erzurum
'un Hınıs
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Erdoğan Eren
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Eren 6 bin 529 oy aldı.
-Eren'in öz geçmişi
Erdoğan Eren,1978 yılında Hınıs'ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimimi Hınıs'taki çeşitli okullarda tamamlayan, Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü yüksek onur belgesiyle bitiren Eren, yüksek lisansını ise Ahmet Yesevi
Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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