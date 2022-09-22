Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür hakkında soruşturma - Son Dakika
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Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür hakkında soruşturma

22.09.2022 21:16
Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür hakkında soruşturma

Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Söz konusu kişi hakkında soruşturma başlatılmış, konuyu yakından takip eden Sağlık Bakanlığımıza da ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmış ve idari tasarruf için de gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Hasta ve yakınlarının yanı sıra kendi aramızdaki iletişimin ne kadar önemli olduğunu sık sık vurguladığımız ve bu hususta her basamaktaki arkadaşlarımıza üniversitemizden profesyonel iletişim kursları aldırdığımız dönemde, sözün tesirini ortaya koyan bu hadise, yöneticiler olarak her birimize ders olmalıdır. Bu vesileyle camiamızın daha fazla incinmemesi ve özellikle her bir arkadaşımızın bizim için çok özel ve değerli olduğunun bir kez daha bilinmesi için bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur."

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Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür hakkında soruşturma - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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