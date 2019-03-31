Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Narman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum'un Narman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Erzurum'un Narman ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Burhanettin Eser kazandı.

Erzurum'un Narman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzurum'un Narman ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Burhanettin Eser kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Burhanettin Eser 4 bin 170, BBP adayı Temel Daş bin 577, Diğer adayı 271 oy aldı.

-Eser'in özgeçmişi

Burhanettin Eser, 1967 yılında Erzurum Narman doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli illerde savcılık da yapan Eser, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Eser, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:04:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Narman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]