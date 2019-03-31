Erzurum'un Narman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Erzurum'un Narman ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Burhanettin Eser kazandı.
Erzurum
'un Narman
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Burhanettin Eser
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Burhanettin Eser 4 bin 170, BBP
adayı Temel Daş
bin 577, Diğer adayı 271 oy aldı.
-Eser'in özgeçmişi
Burhanettin Eser, 1967 yılında Erzurum Narman doğdu. İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli illerde savcılık da yapan Eser, Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Eser, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:30 Kaynak: AA
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