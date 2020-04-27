Erzurum'un Oltu ilçesinde vatandaşlara 10 bin maske dağıtıldı - Son Dakika

Oltu Kaymakamı Şenol Turan , üretime finansal destek veren Oltu Belediyesine ve maskeleri üreten personellere teşekkür etti.

Bu çerçevede Oltu Halk Eğitimi Merkezi , İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde üretilen 10 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre önce Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğinde ilçede maske üretilmesi kararlaştırıldı.

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