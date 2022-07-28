Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kendisini darbeden eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadının yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı, tanıklar ile maktul Adem Yüzbey'in yakınları katıldı. Tutuklu sanık Arzu Yüzbey ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Tanık A.Y, beyanında, Adem Yüzbey'in amcası olduğunu ve yengesi Arzu Yüzbey ile aralarında geçimsizlik bulunmadığını söyledi.

Amcasının olay anında bağırması üzerine alt kattaki evlerine babasıyla indiklerini belirten A.Y, şunları kaydetti:

"Eve geldiğimizde Arzu elindeki bıçakla kapıyı açtı ve geri çekildi. Ne yaptın diye sorduğumuzda Adem'i bıçakladığını söyledi. Odaya gittiğimizde amcam kanlar içerisinde yatıyordu. 112'yi aradığımda Arzu'nun öncesinde arayarak eşini bıçakladığını söylediğini öğrendim. Eve gittiğimizde yengemin bilinci yerindeydi, ne yaptığını bilir haldeydi. Neden yaptığını sorduğumuzda, 'Ben yapmadım, kendi istedi' diye cevap verdi. Taraflar arasında öncesinde bir tartışma duymadım."

Adem Yüzbey'in ağabeyi H.Y. ise Arzu'nun mesajlaştığı öne sürülen A.U. ile arasındaki konuşmalara değinerek, "Arzu'nun 'Ben bıçağımı ve silahımı yanımda taşıyorum' diye yazdığı mesajı gördüm. Bu, olayın kasten ve planlı olduğunu gösteriyor. Şikayetçiyim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, ifadesi alınamayan A.U'nun dinlenilmesini ve sanık Arzu Yüzbey'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Yüzbey de beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ifadesi alınması için tanık A.U. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve sanık Arzu Yüzbey'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Arzu Yüzbey'in A.U. ile mesajlaştığı, eşi Adem Yüzbey'in ise telefonu aldığı ve yazışmaları gördükten sonra sinirlendiği belirtiliyor.

Adem Yüzbey'in, A.U. ile eşi adına mesajlaşarak onu eve çağırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, gece Adem Yüzbey'in bir yandan telefonla mesajlaştığı, diğer yandan eşini dövdüğü ve mutfaktan aldığı bıçakla öldüreceğini söylediği kaydediliyor.

İddianamede, Arzu Yüzbey'in, eşinin mesajlarla uğraşmasını fırsat bilerek elinden aldığı bıçağı, kaçarken üzerine gelen kocasının kalbine doğru dik şekilde sapladığı ve eşinin öldüğü anlatılıyor.

Sanık Arzu Yüzbey'in "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.