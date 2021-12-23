Erzurum Valisi Okay Memiş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ve AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan??????? Memiş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Memiş, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın, Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralarına karışarak oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbas'ın¸ yardım ekibini duygulandırdığı ve Nadime ninenin, kendisine hediye edilen oyuncak ayıya sarılarak sevinç gözyaşı dökmesini konu alan "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Memiş, haber kategorisinde Sefa Karacan'ın, "Çaresiz bekleyiş", spor alanında ise Ali Atmaca'nın, "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların tamamını incelediğini ve hepsini çok beğendiğini belirten Memiş, oylamaya konu olan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.