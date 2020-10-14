Erzurumlu minik öğrenciler incirle tanıştı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, sosyal medya aracılığı ile kendisinden öğrencileri için incir talebinde bulunan öğretmenin isteğini yerinde getirdi. Başkan Atabay'ın talimatı ile gönderilen incirler Erzurumlu minik öğrencilere ulaştı.

Aslen Didimli olan ve Erzurum'un Kırklar İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Damla Yukarıkır Çetin'in, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencileri için yapmış olduğu incir çağrısına Başkan Atabay kayıtsız kalmadı. Aralarında daha önce hiç İncir yememiş minik öğrenciler, Didim Belediyesi'nin gönderdiği incirleri tatma fırsatı buldu.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum İlinin Horasan ilçesine bağlı Kırklar köyü, Kırklar İlkokulu'nda görev yapan Damla öğretmen sosyal medya hesabı üzeriden öğrencileri için Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'dan incir talebinde bulunmuştu. Damla Öğretmen sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Başkanım, benimde öğrencilerim var. Sizde benim Erzurum'daki öğrencilerime okulların açılması için verilen sözlerden birini yerine getirir misiniz? Köy okulumda 100 tane öğrencim bile yok. Hayatlarında incir bile görmemişler. Didim'i onlara tanıtsam sevinseler" ifadelerine yer vermişti.

Paylaşımın ardından Damla Öğretmen'in talebi üzerine, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi ekipleri hazırlanan kuru incirler ve sürprizlerle dolu paketleri Didim'den Erzurum Kırklar İlkokulu'nda öğrenim gören minik öğrencilere yolladı.

"Öğrenciler Başkan Atabay'a teşekkür etti"

Başkan Atabay'ın hediyelerinin Kırklar İlkokuluna ulaşmasının ardından mutluluğu gözlerinden okunan öğrenciler Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Erzurum Kırklar İlkokulu öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim dönemine zinde başlamaları için yolladığımız kuru incirler miniklerimize ulaştı. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daima yanındayız. Didim'den Erzurum'a kucak dolusu sevgiler" ifadelerine yer verdi. - AYDIN