Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan 3 transfer
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Erzurumspor'dan 3 transfer

2 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Jugurtha Hamroun, Hasan Ayaroğlu ve Abdülcebrail Akbulut ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Erzurumspor'dan 3 transfer, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Jugurtha Hamroun, Hasan Ayaroğlu ve Abdülcebrail Akbulut ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, El Saad kulübünden Cezayirli 30 yaşındaki forvet oyuncusu Hamroun ile anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe'den 17 yaşındaki Akbulut ile Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiralanan Ayaroğlu'nun da transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Jugurtha Hamroun, Hasan Ayaroğlu ve Abdülcebrail Akbulut Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Jugurtha Hamroun, Hasan Ayaroğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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