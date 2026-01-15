Erzurumspor'dan Rizespor'a 2-0 Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erzurumspor'dan Rizespor'a 2-0 Zafer

Erzurumspor\'dan Rizespor\'a 2-0 Zafer
15.01.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serkan Özbalta, Rizespor galibiyetini değerlendirerek pazar günü Amed maçı için taraftar çağrısında bulundu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kendileri için kazanımlarının yüksek ve olumlu bir maç olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından önemli ve değerli bir sonuç olduğunu söyleyen Özbalta, "Önümüzde pazar günü oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçı var. Bu nedenle kupanın bize sağladığı kazanımlar kadar dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Kupada oynanan bu tür maçlarda doğru planlama yapmak, oyuncu tercihlerini doğru bir süzgeçten geçirmek çok önemli. Sahaya 11'de çıkan oyuncular, sonradan oyuna dahil ettiğimiz isimler, aldıkları süreler, bunların hepsini çok iyi planlamak zorundayız. Bugün de tam olarak böyle bir maç oynadık. Geçen haftadan cezalı olan oyuncumuz Eren'e 45 dakika süre verdik. Sezon içerisinde daha az dakika alan oyuncularımıza daha fazla şans tanıdık. Bunun yanında Mert, Arda gibi genç oyuncularımızın da kendilerini gösterme fırsatı bulduğu bir karşılaşma oldu. Sahaya sürdüğümüz tüm oyuncular oyunun üstesinden geldi, iyi bir performans ortaya koydu. Çok uzun süredir birlikte çalışma fırsatımız olmasa da hem savunmada hem hücumda hem de hızlı ataklarda gerçekten iyi işler yaptık. Attığımız iki gol de bunun göstergesiydi. Biri gerçekten jeneriklik bir goldü. Diğeri ise hem bu düzende hem önceki oyun planlarımızda üzerinde çalıştığımız, sahada görmek istediğimiz bir goldü. Bu anlamda bizim için kazanımları oldukça yüksek, olumlu bir maç oldu. Pazar günü oynayacağımız Amed maçıyla ilgili en sevindirici nokta ise hem rakip Rize camiası adına hem de bizim adımıza hiçbir oyuncumuzun ciddi bir sakatlık yaşamadan maçı tamamlaması oldu. Sadece Martin'in alt adalesinde bir gerilme hissetmesi nedeniyle uzatmalar da dahil olmak üzere 9-10 dakika kala onu oyundan almak zorunda kaldık. Zaten önceden planladığımız bir değişiklik değildi. Ancak Martin de pazar günü için bizim açımızdan çok önemli bir oyuncu, bu nedenle riske etmek istemedik" diye konuştu.

"Biraz fedakarlık bekliyoruz"

Pazar günü oynayacağımız karşılaşma için Erzurum halkına ve taraftarlara çağrıda bulunan Serkan Özbalta, "Bu maçı beklediklerini biliyorum. Soğuk hava şartlarına rağmen, ister 10 kişi olsun ister 20 kişi ister 50 kişi, kimse 'Gelmem' demesin. Biraz fedakarlık bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki tribüne seyirci alma konusunda iki tarafın da bazı kısıtları var. Bu nedenle gelen her taraftar bizim için çok çok değerli. Biz sahada sakin kalacağız ama taraftarımızın coşkusu çok önemli. Top rakibe geçtiğinde rakibi oynatmayan, top bize geçtiğinde bizi destekleyen, iten bir tribüne pazar günü fazlasıyla ihtiyacımız var. Bugün gördüğünüz gencecik çocuklar, bu soğuk havaya aldırmadan geldiler, bizi büyük bir coşkuyla destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Pazar günü ise artık büyüklerin zamanı. Okul olmayacak, herkesin tribünleri doldurmasını bekliyoruz. Hep birlikte doğru oyunla, inşallah kazanarak taraftarlarımızı, Erzurum insanını evlerine mutlu ve huzurlu bir şekilde göndermek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rizespor, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'dan Rizespor'a 2-0 Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:42:14. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurumspor'dan Rizespor'a 2-0 Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.