Erzurumspor\'dan Rizespor\'a 2-0 Zafer

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kendileri için kazanımlarının yüksek ve olumlu bir maç olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından önemli ve değerli bir sonuç olduğunu söyleyen Özbalta, "Önümüzde pazar günü oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçı var. Bu nedenle kupanın bize sağladığı kazanımlar kadar dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Kupada oynanan bu tür maçlarda doğru planlama yapmak, oyuncu tercihlerini doğru bir süzgeçten geçirmek çok önemli. Sahaya 11'de çıkan oyuncular, sonradan oyuna dahil ettiğimiz isimler, aldıkları süreler, bunların hepsini çok iyi planlamak zorundayız. Bugün de tam olarak böyle bir maç oynadık. Geçen haftadan cezalı olan oyuncumuz Eren'e 45 dakika süre verdik. Sezon içerisinde daha az dakika alan oyuncularımıza daha fazla şans tanıdık. Bunun yanında Mert, Arda gibi genç oyuncularımızın da kendilerini gösterme fırsatı bulduğu bir karşılaşma oldu. Sahaya sürdüğümüz tüm oyuncular oyunun üstesinden geldi, iyi bir performans ortaya koydu. Çok uzun süredir birlikte çalışma fırsatımız olmasa da hem savunmada hem hücumda hem de hızlı ataklarda gerçekten iyi işler yaptık. Attığımız iki gol de bunun göstergesiydi. Biri gerçekten jeneriklik bir goldü. Diğeri ise hem bu düzende hem önceki oyun planlarımızda üzerinde çalıştığımız, sahada görmek istediğimiz bir goldü. Bu anlamda bizim için kazanımları oldukça yüksek, olumlu bir maç oldu. Pazar günü oynayacağımız Amed maçıyla ilgili en sevindirici nokta ise hem rakip Rize camiası adına hem de bizim adımıza hiçbir oyuncumuzun ciddi bir sakatlık yaşamadan maçı tamamlaması oldu. Sadece Martin'in alt adalesinde bir gerilme hissetmesi nedeniyle uzatmalar da dahil olmak üzere 9-10 dakika kala onu oyundan almak zorunda kaldık. Zaten önceden planladığımız bir değişiklik değildi. Ancak Martin de pazar günü için bizim açımızdan çok önemli bir oyuncu, bu nedenle riske etmek istemedik" diye konuştu.

"Biraz fedakarlık bekliyoruz"

Pazar günü oynayacağımız karşılaşma için Erzurum halkına ve taraftarlara çağrıda bulunan Serkan Özbalta, "Bu maçı beklediklerini biliyorum. Soğuk hava şartlarına rağmen, ister 10 kişi olsun ister 20 kişi ister 50 kişi, kimse 'Gelmem' demesin. Biraz fedakarlık bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki tribüne seyirci alma konusunda iki tarafın da bazı kısıtları var. Bu nedenle gelen her taraftar bizim için çok çok değerli. Biz sahada sakin kalacağız ama taraftarımızın coşkusu çok önemli. Top rakibe geçtiğinde rakibi oynatmayan, top bize geçtiğinde bizi destekleyen, iten bir tribüne pazar günü fazlasıyla ihtiyacımız var. Bugün gördüğünüz gencecik çocuklar, bu soğuk havaya aldırmadan geldiler, bizi büyük bir coşkuyla destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Pazar günü ise artık büyüklerin zamanı. Okul olmayacak, herkesin tribünleri doldurmasını bekliyoruz. Hep birlikte doğru oyunla, inşallah kazanarak taraftarlarımızı, Erzurum insanını evlerine mutlu ve huzurlu bir şekilde göndermek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM