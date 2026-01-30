Erzurumspor FK, Fernando Andrade\'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Brezilyalı Fernando Andrade ile anlaştı.

Erzurumspor FK, hücum hattına Brezilyalı tecrübe Fernando Andrade'yi transfer etti. Kariyeri boyunca Porto, Sivasspor ve Çaykur Rizespor gibi önemli kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, bundan sonra mavi-beyazlı takım için ter dökecek. Erzurumspor FK'nın yeni transferi Brezilyalı Andrade ile Başkan Ahmet Dal'ın imza attığı anlar, kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Erzurumspor FK'nın yeni transferi Andrade, Süper Lig'de Sivasspor ve Çaykur Rizespor forması giydi. Portekiz ekibi FC Porto formasıyla da Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadı. Son olarak Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Diyarbakır formalarıyla yeşil sahalarda mücadele eden Fernando Andrade, bu sezonun ilk yarısında Diyarbakır formasıyla 16 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. - ERZURUM