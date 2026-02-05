Erzurumspor FK Mağlup Oldu - Son Dakika
Erzurumspor FK Mağlup Oldu

05.02.2026 23:19
Serkan Özbalta, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maç sonrası genç oyunculara vurgu yaptı.

ERZURUMSPOR FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Tam bir futbol akşamı vardı. Erzurumspor olarak ilk yarıda istediğimize çok yakın bir oyun sergiledik. Böyle müsabakalarda bazen çok erken gol olabiliyor. Belki 55-60'larda bulabileceğimiz bir gol devre arasında onun da hamle yapmamasına sebebiyet verebilirdi. Kaliteli ayakları 60-65'ten sonra alabilirdi ve bizim direncimiz biraz daha artabilirdi." dedi.

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. İlk yarı istedikleri oyuna yakın bir performans gösterdiklerini ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'nin tecrübeli ayaklarının oyuna dahil olmasıyla skorun değiştiğini belirten Serkan Özbalta, "Doğru transferlerle giden bir süreç Fenerbahçe için. Dün de iyi bir transfer daha yaptılar. Kariyeri ve kişiliğiyle iyi bir oyuncu aldılar. Namağlup devam eden ligde taraftarın özlediği ve istediği bir şampiyonluk. Dünkü transferden sonra taraftarın daha fazla heyecanlandığını gördük. Bu bizim adımıza talihsizlik oldu. İş daha da zorlaştı. Tam bir futbol akşamı vardı. Erzurumspor olarak ilk yarıda istediğimize çok yakın bir oyun sergiledik. Böyle müsabakalarda bazen çok erken gol olabiliyor. Belki 55-60'larda bulabileceğimiz bir gol devre arasında onun da hamle yapmamasına sebebiyet verebilirdi. Kaliteli ayakları 60-65'ten sonra alabilirdi ve bizim direncimiz biraz daha artabilirdi. 24-25 tane oyuncu çıkartabiliyoruz ve bütün oyuncuları aynı seviyede tutmak istiyoruz. Bugün genç ve biraz daha tecrübeli oyuncularla temiz oynamaya çalıştık. Buradan kazanımlarla, öğrenmişliklerle dönüyoruz. Genç oyuncuların saha kenarında izlerken verdiği keyifle dönüyoruz. Ligin ikinci sırasındayız. Hedefler biraz daha büyüdü. Şehir ve taraftar beklentisi biraz daha büyüdü. Sakaryaspor deplasmanımız var. Fenerbahçe Kulübü'nün olduğu bu lige çıkmak için ciddi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

