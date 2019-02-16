Erzurumspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Kazım Karabekir
Stadı'nda teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcular, sıfırın altında 2 derecede yaklaşık bir saat süren antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamlayarak kampa girdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın sahasında saat 13.30'da Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Öte yandan, mücadele öncesi kulübün resmi Twitter
hesabından "Hazır mısın Erzurum?" başlığıyla bir video yayınlayan Erzurum temsilcisi, taraftarlarını bu maça davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:04 Kaynak: AA
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