EŞ KATİLİ, 1,5 YIL SONRA AĞABEYİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI

İSTANBUL Silivri'de eşi Sarıgül Hamarat'ı öldürüp intihar görüntüsü veren, hakkında açılan davada hapis cezası alınca ortadan kaybolan Yunus Hamarat (41), ağabeyi İmam Hamarat'ın kimliğiyle 1,5 yıl sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Silivri'de yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, 3 Ağustos 2018'de müteahhitlik yapan eşi Yunus Hamarat'ın kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı.Eşi tarafından darbedilip evden kovulan Sarıgül Hamarat, geçici olarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Sarıgül Hamarat'ın ağabeyi Alican Sönmez ile eşinin ağabeyi İmam Hamarat, araya girip çifti barıştırdı.

Evine dönen Hamarat ile eşi arasında yeniden tartışmalar yaşandı. Yunus Hamarat 6 Ağustos'ta kendine ait cip ile eşini ormanlık alana götürüp, göğsüne ateş ederek tek kurşunla öldürdü. Ellerini yıkadıktan sonra tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi. Daha sonra da jandarmayı aradı.

Yunus Hamarat, jandarmadaki ifadesinde eşinin intihar ettiğini iddia etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Yunus Hamarat hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

KARAR ÇIKTI, ORTADAN KAYBOLDU

Sarıgül Hamarat'ın cinayete kurban gittiği Yunus Hamarat'ın yaptığı telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmaları ile çözüldü. Mahkeme davayı 10 Kasım 2020 günü karara bağladı. Yunus Hamarat'a müebbet hapis cezası verildi. Hamarat, mahkemenin bu kararının ardından ortadan kayboldu.

POLİS, TACİZ İHBARINA GİDİNCE TESPİT ETTİ

İki gün önce N.T. isimli kadın, 'İmam Hamarat' isimli kişinin kendisini taciz ettiği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulundu. Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri taciz şüphelisini yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada, taciz şüphelisinin 2018 yılında eşini öldüren Yunus Hamarat olduğu ve ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

OPERASYON SIRASINDA POLİS, TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU

Yunus Hamarat'ın, dün öğle saatlerinde Yalıkavak'a taksi çağırdığı belirlenince polis harekete geçti. Bir polis memuru, taksinin şoför koltuğuna geçip, Hamarat'ı almaya gitti. Yunus Hamarat, taksiye bindi. Polis ekipleri, meslektaşlarının kullandığı taksiyi takibe aldı. Bir süre sonra taksi durdu, ekipler, Yunus Hamarat'ı gözaltına aldı.

Kaçtıktan 18 ay sonra Bodrum'da yakalanan Yunus Hamarat, ağabeyi İmam Hamarat'ın kimliğini kullandığını itiraf etti. Hamarat'ın bir süre önce Bodrum'a geldiği ve inşaat işiyle uğraştığı belirtildi.

YUNAN ADALARINA KAÇACAKTI

Bu arada, eşini öldürdükten sonra yurt dışına çıktığı ileri sürülen Yunus Hamarat'ın, hep Türkiye'de bulunduğu, Bodrum'a gelme nedeninin de kaçak göçmenler gibi Yunan adalarına kaçmak olduğu belirtildi. Hamarat, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.