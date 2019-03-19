Son Dakika Haberleri: Eş Zamanlı "Huzur" Uygulaması Gerçekleştirildi

Eş Zamanlı "Huzur" Uygulaması Gerçekleştirildi

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Eş Zamanlı
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumda huzurun ve asayişin sağlanması amacı ile "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde; bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ile çevreleri, kafe, kahvehane, park ve bahçelerde icra edildi. Uygulamaya katılan polisler ise yayalara yönelik risk analizi yapabilen, suçlu profilini tanıyan seçici personellerden oluştu. Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi kapsamında kimlik sorgulaması ve üst araması gerçekleştirildi. Trafikte ise kimi yerlerde kurulan polis noktalarında da araçlar durdurularak arama yapıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

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