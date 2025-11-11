ESA'dan Uzayda Protein Üretim Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ESA'dan Uzayda Protein Üretim Projesi

ESA\'dan Uzayda Protein Üretim Projesi
11.11.2025 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESA, uzayda astronotlar için 'hava ve idrardan' protein tozu üreten bir program başlattı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesinde kullanılabilecek, "hava ve idrardan" üretilen protein tozu üzerine pilot program başlattı.

PROTEİN TOZU İÇİN PROGRAM BAŞLATILDI

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.

Buna göre, Finlandiyalı "Solar Foods" adlı girişim tarafından geliştirilen Solein, protein sentezi için azot kaynağı olarak idrarda bulunan üre bileşiğini kullanıyor.

YAYGIN BİÇİMDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

HOBI-WAN programının ilk aşamasında bu teknolojinin yerçekimsiz ortama taşınmadan önce Dünya'daki geliştirme süreci yürütülecek. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak deneylerle üretim sisteminin mikro yerçekimi koşullarında da çalışıp çalışmadığı gözlemlenecek.

ESA, bu tür teknolojinin uzay ortamında ilk kez deneneceğini vurgularken, Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Pilot, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESA'dan Uzayda Protein Üretim Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

18:09
İBB iddianamesine Özgür Özel’den ilk tepki
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki
17:32
CHP’ye şok üstüne şok O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye şok üstüne şok! O binaya el konulması talep edildi
17:21
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
16:27
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
16:00
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama
"CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 18:35:51. #.0.4#
SON DAKİKA: ESA'dan Uzayda Protein Üretim Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.