Eşanlamlılar Filmi

İsrailli bir adam, ana vatanından firar ederek Paris’e gider. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen adamın, her şeyi ardında bırakarak geldiği ülkede hayatta kalabilmek için güvendiği tek şey yanına aldığı sözlüktür.
“Yuva Öğretmeni” film
iyle tanıdığımız Nadav Lapidd’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film
in oyuncu kadrosunda Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Gaël Raës, Chris Zastera gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Nadav LapidSenaryo:
Nadav Lapid, Haim LapidOyuncular:
Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Uria Hayik, Olivier Loustau, Yehuda Almagor, Gaya Von Schwarze, Gal Amitai, Idan Ashkenazi, Dolev Ohana, Liron Baranes, Erwan Ribard, Yawen Ribard, Iman Amara-Korba, Sébastien Robinet, Damien Carlet, Ron Bitterman, Naor Nachmani, Yahalom David, Herut Cohen, Valentine Carette, Catherine Denecy, Léa Drucker, Christophe Paou, Jonathan Boudina, Djamel Lazaar, John Sehil, Chris ZasteraFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
SynonymesYapımcı Firma: SBS
FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Fransa
, Almanya
, İsrailOrijinal Dili:
Fransızca, Almanca, İbraniceFilmin Süresi:
123 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
13.09.2019Eşanlamlılar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.