Esas 14 Burda Avm'den Sömestr Etkinlikleri
31 dakika önce
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, sömestr tatilinde, çocuklar için eğlenerek öğrenecekleri etkinlikler düzenleyecek.
Bolu
'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, sömestr tatilinde, çocuklar için eğlenerek öğrenecekleri etkinlikler düzenleyecek.
Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy
Mahallesi mevkiinde bulunan ve Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, sömestr tatiline özel hazırladığı etkinliklerle çocuklara tatilin tadını doyasıya yaşatacak. Esas 14 Burda AVM, 19-20 Ocak tarihleri arasında Niloya müzikal gösterisi, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Pijamaskeliler ve 26 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kostüm karakterle buluşma etkinlerine minikleri davet ediyor.
Esas 14 Burda AVM'de müzikal gösteri, kostüm karakterle buluşma, maske boyama, greenbox, tattoo, tırmanma duvarı ve çizgi film izleme etkinleri ile çocuklar, hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir tatil geçirecekler. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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