Esat Yontunç Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

22.01.2026 16:30
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

