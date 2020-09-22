ESBEM'e bir destek de ANOT Şirketler Grubu'ndan - Son Dakika

ESBEM'e bir destek de ANOT Şirketler Grubu'ndan

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne destekler tüm hızıyla sürüyor.

ESBEM'e bir destek de ANOT Şirketler Grubu'ndan, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi'ne destekler tüm hızıyla sürüyor. ESBEM'e bir destek de Anot Şirketler Grubu'ndan geldi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva firmayı ziyaret ederek, Genel Müdür Mustafa Gönenli'ye teşekkür plaketi takdim ettiler.

2019 yılında personel belgelendirme ve gözetim hizmetleri sunmak amacıyla kurulan, 2020 yılından itibaren ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. unvanıyla faaliyet gösteren ESBEM'e sanayicilerin destekleri artarak devam ediyor. ESBEM'e bir destek de Anot Şirketler Grubu'ndan geldi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi ve EOSB ESBEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ayva firmayı ziyaret ederek, Anot Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Gönenli, Anot Grup Genel Müdür Yardımcıları Eren Gönenli ve Eray Gönenli'ye desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

"Sanayicilerimizin destekleri bize güç veriyor"

Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Küpeli, merkeze katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz ESBEM şirketimiz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan merkezimiz yetki belgesini almaya hak kazandı. Merkezimiz önemli bir süreci başarıyla tamamlamasının ardından yakın zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini de tamamlayıp, sanayimize hizmet vermeye başlayacağız. Bu süreçte değerli sanayicilerimizin destekleri bizlere güç verdi. Merkezimize katkıda bulunan çok kıymetli sanayici dostumuz aynı zamanda Anot Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Gönenli ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sanayicimizin yaptığımız işlere olan desteği bizi çok mutlu ediyor, bize yeni adımlar atmak konusunda büyük güç veriyor" dedi.

"Tek yetkili merkez olacak"

EOSB ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva'da, ESBEM'in Eskişehir'de sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacağını aktararak, "2019 yılında temelini attığımız merkezimiz büyümeye devam ediyor. Başkanımızın da belirttiği gibi merkezimiz ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Merkezimiz tüm süreçleri tamamladığında şehrimizde metal, makine, kimya ve plastik ile ulaştırma ve lojistik gibi 4 farklı sektörde sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacak. Bu süreçte bize omuz ve destek veren herkese, kıymetli sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gelişen sanayiye destek vermeye hazırız"

ESBEM'e yürütülecek sınav faaliyetleri için işyerlerinin kapılarını açan Anot Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Gönenli ise, gelişen sanayiye destek vermeye her zaman hazır olduklarını aktararak, "Gelişen sanayiyi desteklemek için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız, üretimi ve nitelikli çalışan sayısını desteklemeden bunun olmayacağını da çok iyi biliyoruz. Böyle bir girişime destek olabildiysek ne mutlu bize. Bundan sonra hem ESBEM'in çalışmalarına hem de yeni kampüsünde eğitime başlayacak meslek lisemize elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Gönenli, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESBEM'e bir destek de ANOT Şirketler Grubu'ndan - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı         
17:24
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti         
16:22
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:56:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESBEM'e bir destek de ANOT Şirketler Grubu'ndan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei