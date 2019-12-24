Esed, rejimin iş adamı Mahluf'un mal varlığına ihtiyati tedbir koydurdu - Son Dakika

Suriye'de Esed rejiminin, Beşşar Esed'in kuzeni olan iş adamı Rami Mahluf, karısı ve ortaklarının mal varlıklarına, hazineye borçlanan paranın geri alınmasını temin etmek amacıyla ihtiyati tedbir kararı koydurduğu bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan Şark el Evsat gazetesinin haberine göre, rejimin gümrük genel müdürlüğü, geçen perşembe Mahluf'un yanı sıra ortakları Bahir es-Saadi, Muhammed Hayr el-Emrit, Ali Muhammed Hamza ve eşlerinin taşınabilir ve taşınamaz mallarına ihtiyaten el koyma kararı aldı.

Rejim yetkilileri ilk kez Esed ailesinin Rusya'daki ekonomik kolu olarak görülen Mahluf hakkında resmi karar çıkartırken kararın, Lübnan'da kayıtlı Abar Petroleum Service SAL şirketini de kapsadığı ifade edildi.

Kararda, mal varlıklarına ihtiyaten el koymanın, kaçakçılıkla mücadele başkanlığındaki 234-2019 sayılı davayla bağlantılı ücret ve harçlardan, hazinenin haklarının teminat altına alınması çabası olduğu kaydedildi.

Mahluf'un, ithal edilen 1,9 milyar Suriye lirası değerindeki malın ücret ve harçlarını ödemeyerek gümrük kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

Şark el Evsat'a konuşan medya kaynakları, Suriye'de Esed ailesinin üyeleri arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin çelişkili bilgilerin bulunduğunu söyledi.

Kaynaklar, Beşşar Esed ile kuzenleri arasındaki sürtüşmenin, Hafız Esed'in iktidarının son döneminden bu yana aile fonlarını yönetmekle yetkili 84 yaşındaki amcalarının sağlığının bozulmasından kaynaklandığını belirterek "Muhammed Mahluf'un servetinin, ölümünden sonra oğullarına kalacağı endişeleri bulunuyor." diye konuştu.

Söz konusu kaynaklar ayrıca Mahluf'un Abar Petroleum Service SAL şirketinin, 2017'de 30 milyon dolar değerindeki petrol ürünleri, dizel, benzin ve sıvılaştırılmış gazı Suriye'ye gümrük ücreti ödemeden soktuğunu ifade ediyor.

Ağustos ayında Beşşar Esed'in, Rusya'ya artan borçlarını ödeyebilmek için para talep ettiği zengin iş adamlarına baskı uyguladığı öne sürülmüştü.

Suriye haberlerinin paylaşıldığı bazı Arapça sosyal medya hesapları ile yayın organlarındaki iddialara göre, Esed, Suriye'nin en zengin 29 iş adamına karşı "kara para aklama" ve "terörü finanse etme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Bu iş adamları arasında Suriye Telekom Şirketinin (Syriatel) hissedarı ve Suriye'nin en zengin iş adamı olan Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf da yer alıyordu.

İddialara göre, Rusya, Esed rejiminden Suriye'deki savunma harcamalarına karşılık bir milyar dolar talep etmiş, Esed ise bu paranın karşılanması için Mahluf ailesiyle iletişime geçmişti. Mahluf ailesinin bu parayı karşılamayı reddetmesi üzerine Esed rejimi, ailenin sahip olduğu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Mahluf, iki kardeşi ve babasıyla ev hapsinde tutulurken Suriye Telekom Şirketlerindeki hisseleri de kamuya aktarılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı

Rejimin en büyük finansörü Mahluf, Suriye Telekom Şirketindeki hisseleri, bankacılık, doğal gaz, petrol ve ulaşım sektörlerindeki yatırımlarıyla biliniyor.

Mahluf, Suriye'de yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 2008'de ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) de Esed rejimine destek verdiği gerekçesiyle Mahluf'u 2011'de yaptırım listesine ekledi.

Mahluf, son bir yılda telekomünikasyon, maden ve enerji alanlarında İran ile büyük anlaşmalara imza atmıştı.

Esed rejiminin, başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden büyük borçlanmaya gittiği tahmin edilirken rejim yetkilileri, açıklama yapmaktan kaçınıyor.