Son Dakika Haberleri: Esed Rejiminden Hama'ya Saldırı

Esed Rejiminden Hama'ya Saldırı

24 dakika önce

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hama ilinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Esed Rejiminden Hama'ya Saldırı, System.String[]
Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hama ilinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı.


Hama Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Rami Sellul, rejim güçlerinin Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita, Latemne ve Morik ilçeleri çevresine yoğun topçu atışı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sellül, söz konusu saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadar düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:09 Kaynak: AA

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