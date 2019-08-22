Son Dakika Haberleri: Son dakika! Esed rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı
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Son dakika! Esed rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı

27 dakika önce

Son dakika! Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına taciz atışı yaptı. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.

Son dakika! Esed rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı, System.String[]

Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.

REJİM, 10 GÜNDÜR İDLİB'İN GÜNEYİNDE İLERLİYOR

Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor.
Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor.
Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti. Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.

3 SİVİL ÖLMÜŞ, 12 SİVİL YARALANMIŞTI

Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.
Beşşar Esed, İdlib, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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