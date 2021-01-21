Eşeği kurtaran adam konuştu: "Bu vahşet, başka bir şey değil" - Son Dakika

Eşeği kurtaran adam konuştu: "Bu vahşet, başka bir şey değil"

21.01.2021 18:44

Eşeği kurtaran adam konuştu: "Bu vahşet, başka bir şey değil" Samsun'da evlerinin bahçe girişinde ağzı tel ile sarılmış bir şekildeki eşek bulan ve teli çıkararak eşeğin hayata tutunmasını sağlayan Tunay Kurt, "Öyle bir sıkmışlar ki tel etin içine girmiş.

Eşeği kurtaran adam konuştu: "Bu vahşet, başka bir şey değil"

SAMSUN - Samsun'da evlerinin bahçe girişinde ağzı tel ile sarılmış bir şekildeki eşek bulan ve teli çıkararak eşeğin hayata tutunmasını sağlayan Tunay Kurt, "Öyle bir sıkmışlar ki tel etin içine girmiş. Çenesi kilitlenmişti. Masaj yaparak çenesi açtım. Yem ve su verdim. Bu vahşet, başka bir şey değil" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde yaşanan olayda Tunay Kurt'un kızı 9 yaşındaki Eylül, kar oynamak için bahçeye çıktı. Bu sırada bahçelerinin kapısına bir eşek geldiği fark eden Eylül hemen babasına haber verdi. Tunay Kurt eşeğe yaklaştığında şok oldu. Eşeğin ağzına sarılı bir tel bulan Kurt yarım saat uğraşması sonucu teli çıkardı. Uzun süre telin sarılı olduğu tahmin edilen eşeğin çenesi kilitlenmiş durumdaydı. Tunay Kurt elleriyle eşeğin çenesine masaj yaparak eski haline döndürdü. Dudakları yara için olan hayvana ilk olarak karnını doyuran Tunay Kurt olay hakkında bilgi verdi. Sarılan telin hayvanın burnunu deldiğini belirten Kurt, " Öyle bir sıkmışlar ki tel etin içine girmiş. Çenesi kilitlenmişti. Masaj yaparak çenesi açtım. Yem ve su verdim. Bu hayvan onlara ne yaptı etti bilemiyorum ama ne olursa olsun böyle bir kötülük yapılmaz. Gördüğüm an tek derdim onu doyurarak, geri salmaktı. Hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu vahşet başka bir şey değil. İnsan değil zannedersem insan böyle bir şey yapamaz. Tahminim 3- 4 gündür böyle dudağının kenarları çürümüş ve tel girmiş. Açlıktan ve nefes alamamaktan midesi şişmiş durumdaydı. Bu insanlık dışı bir şey. Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmaz" dedi

Olayın yaşandığı mahalle sakinlerinden Remzi Kaplan ise, " Bir insan vicdanını yoklayacak. O eşeğin ağzını bağlayıp telle saran kişinin adına ben insanlıktan utanıyorum. O hayvana bunu yapanı Allah affetmesin. Yine Allah'a bırakıyorum. Bu insan ne kadar ceza versen azdır" diye konuştu.

Eşeği kurtaran adam konuştu: Bu vahşet, başka bir şey değil
Eşeği kurtaran adam konuştu: Bu vahşet, başka bir şey değil
Eşeği kurtaran adam konuştu: Bu vahşet, başka bir şey değil
Eşeği kurtaran adam konuştu: Bu vahşet, başka bir şey değil

Samsun, Eylül, Masaj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşeği kurtaran adam konuştu: 'Bu vahşet, başka bir şey değil' - Son Dakika


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