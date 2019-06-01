Son Dakika Haberleri: Eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı
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Eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan engelli kişi yaralandı.

Eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan engelli kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürlek Mahallesi'nde annesi ile çobanlık yapan bedensel engelli Halil D. (50), bindiği eşek patikayı tırmandığı sırada semerin dönmesi sonucu düştü.
Patikanın yanındaki uçurumdan aşağı yuvarlanarak mahsur kalan Halil D, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.
Halil D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:57 Kaynak: AA
Honaz, Denizli, İtfaiye, Güncel
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