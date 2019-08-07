Son Dakika Haberleri: Esen: "Sosyal etkinlikler yıl boyu devam edecek"
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Esen: "Sosyal etkinlikler yıl boyu devam edecek"

35 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda halkla ile iç içe projeler geliştirmek istediklerini ifade ederek, sosyal etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini söyledi.

Esen:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda halkla ile iç içe projeler geliştirmek istediklerini ifade ederek, sosyal etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ağırladı. Uysal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Esen, 31 Mart Mali İdareler Genel Seçimlerin tamamlanmasıyla yoğun bir tempo içinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Konyaaltı'nda halkla ile iç içe projeler geliştirmek istediklerini ifade eden Esen, "Geçtiğimiz günlerde Feslikan Yaylası Yaz Şenliklerini gerçekleştirdik, on binlerce Antalyalıyı Feslikan'da ağırladık. Düzenleyeceğimiz 24. Sünnet Şöleniyle de 111 çocuğun erkekliği ilk adımı atacak. Bu gibi sosyal etkinlikler yıl boyu devam edecek. Muratpaşa Belediyesi, bu anlamda birçok projeye imza atıyor" dedi.

Seçimden sonra geçen 4,5 aylık süre içinde belediyelerin yoğun tempo içine girdiğini ifade eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoğun programları nedeniyle geciktirilen ziyareti bu gün gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ümit Uysal, Semih Esen'in Konyaaltı'nda birçok başarılı projeyi hayata geçireceğine inancının tam olduğunu belirterek, misafirperverliği için kendisine teşekkür etti. - ANTALYA
Ümit Uysal, Semih Esen, Konyaaltı, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
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