Esendere beldesinin yolları sıcak asfaltla kaplanıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesi, beldenin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldenin çehresinin değişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Alt yapı ve üst yapıda önemli mesafeler kat eden belediye, bölgenin 25 sene boyunca toz ve çamurdan geçilmeyen yollarını da asfaltlamaya başladı.

Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır beldeye bağlı Sarıyıldız Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirtti.

Yarına kadar mahalledeki iki kilometrelik yolu tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Büyüksu, "Beldemizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Esendere Beldesi Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa sıcak asfaltla buluşuyor. Hedefimiz ilerleyen süreçte bütün yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmak. İnşallah beldemiz çamurdan, tozdan tamamıyla kurtulacak. İlerleyen süreçte de Yılmaz, Yamaç, Soğanlı, Güzlüce, Konuklu ve Akçadağ mahallemizi sıcak asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. Bunların yanında parke çalışmalarımız da sürüyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve ilgili kurumlara çok teşekkür ederim." dedi.

Sarıyıldız Mahalle Muhtarı Yusuf Büyüksu da 25 senedir bozuk olan yolların belde belediyesi tarafınca asfalta kavuşturulduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.