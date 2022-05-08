Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti - Son Dakika
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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti

08.05.2022 13:35

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret ettiİSTANBUL Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 8 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle 250 anne ile birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti

İSTANBUL Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 8 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle 250 anne ile birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Yeni doğum yapan anneleri de hastanede ziyaret eden Başkan Göksu, annelere orkide hediye etti.

Esenler Belediyesi, 8 Mayıs Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 250 anne ile birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi Hanımlar Konağı'nda kahvaltı yaptı. Programa çocuklarıyla birlikte katılan anneler, düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Esenler Belediyesi yeni doğum yapan anneleri de unutmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde anneliğe merhaba diyen anneleri ziyaret ederek orkide ve içerisinde bez, biberon gibi çeşitli ürünlerin olduğu Esen Bebe çantası hediye etti.

Tüm annelerin 8 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeyiz. Esenler Belediyesi'nin yıllardır uygulamış olduğu Esen Bebe çantasını annelere hediye ettik. Çantanın içinde çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak eşyalar var. Aynı zamanda çiçeklerimizi anne olan annelerimize verdik. Annelik çok farklı bir duygu. Anne, bizim için hayatta vazgeçemeyeceğimiz en kutsal varlıklardan biri, hayattaki ilk öğretmenimiz. Anne, fedakarlığın, feragatın, özverinin adıdır. Anne dediğinizde şefkat, merhamet akla gelir" şeklinde konuştu.

Kızı Kumsal Nefes'i kucağına alan Kader Çağrı, "Mutluyum, ilk anneler günüm, ilk heyecanım, bebeğimi kucağıma aldım. Anneler gününde bize hediyeler getirdiler. İlk anneler hediyemiz oldu" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğum yapan anneleri ziyaret etti - Son Dakika


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