ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

? ESENLER'de tartıştığı ablası Yıldız Gül'ün (38) boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddia edilen kardeş Kemal Balkaya'nın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Kemal Balkaya'nın ifadesinde ablasına "Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin" dediğini, tartıştıklarını, yaşananları hatırlamadığını öne sürerek, ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği de belirtildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre olay şöyle oldu: Ablasının yaşam tarzından rahatsızlık duyan Kemal Balkaya, bu konuda yine ablasıyla tartıştı. Kemal Balkaya, 19 Nisan günü, aralarında çıkan tartışmayı konuşma bahanesiyle ablası Yıldız Gül'ü evden çıkardı. Daha sonra yürüyerek olay mahalline gelen abla kardeş arasında yine tartışma çıktı. Balkaya, korkutmak için ablasının evinden aldığı bıçakla ablasının boğazını iki üç kez derin bir şekilde kesti. Balkaya, ablasının boğazını kestikten sonra olay yerinden kaçtı. Soruşturma başlatan savcılıkta şüpheli Kemal Balkaya hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

"KENDİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK KİŞİYLE EVLENEMEZSİN"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Kemal Balkaya'nın ablasının yaşam tarzından rahatsız olduğunu, ablasının iki kez evlilik yaptığı resmi nikahlı eşinden ayrı bir şekilde çocukları ile yaşadığını, ablasının bir sevgilisinin bulunduğunu bu konu sebebiyle ablası ile tartışma yaşadıkları için görüşmek üzere ablasının evine gittiği söylediği belirtildi. Telefoncuya gitmek için evden çıkarken gerekirse ablasını korkutmak için yanına bıçak aldığını söyleyen Kemal Balkaya, sigara içmek için ağaç kenarında durdukları sırada ablası Yıldız Gül ile tartışmaya başladıklarını ifade etti. Şüpheli Balkaya, ablasına "Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin" dediğini ve ilk olarak ablasına tokat attığını söyledi. Ablasının kafasına vurduğunu ve hakaret ettiğini iddia eden Kemal Balkaya daha sonra yaşananları hatırlamadığını ve kendine geldiğinde ablasının yerde yüzüstü yattığını öne sürdü. Yakalanmamak için ablasının telefonunu ve cüzdanını da alarak olay yerinden kaçtığı belirtilen Kemal Balkaya ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği de iddianame de belirtildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

YARALI KADIN SÜRÜNEREK YOLA KADAR ULAŞMIŞTI

Olay, 19 Nisan 2021 tarihinde Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı. Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis cinayetle ilgili Yıldız Gül'ün kardeşi Kemal Balkaya'yı gözaltına aldı.