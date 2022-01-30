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Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI

30.01.2022 03:46
Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI

Gelen son dakika haberlerine göre ESENLER'de TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda aynı noktada meydana gelen iki kazada 7 araç birbirine girdi.

ESENLER'de TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda aynı noktada meydana gelen iki kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 00.15 sıralarında TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi. Kazanın ardından 34 EOB 096 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İLK KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk dildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER YARALILARLA UĞRAŞIRKEN İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu-Otogar bağlantı yolunda trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Y.T.'nin kullandığı 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte bulunan 4 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu-Otogar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Ön tarafta yaşanan kaza nedeniyle trafiğin durma noktasında olduğunu belirten kazazede Burhan Bingöl, 'Burada kaza vardı, biz zaten gidemiyorduk. Araç burada ralli yapa yapa geldi ilk bana çarptı. Sonra ticari taksiye vurdu" dedi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı otoparka çekildi.

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI
Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI
Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI
Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI

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TEM Otoyolu, Tragger, Savaş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İSTANBUL-ESENLER'DE AYNI NOKTADA MEYDANA GELEN İKİ KAZADA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI - Son Dakika
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