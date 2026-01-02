Esenler\'de Bebek Durağa Bırakıldı

Esenler'de otobüs durağına puset içerisinde bırakılan 1 aylık erkek bebek, koruma altına alındı.

Olay, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Durakta puset içerisinde bir bebek olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 1 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri ise bebeği durağa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.