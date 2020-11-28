Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı

28.11.2020 15:17
Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı.

Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.

Mimarsinan Mahallesi, 78. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevler yan binanın dış cephesine de sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatısı yanan binada bulunanlar ve yan binadakiler kendi imkanlarıyla binalarını terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale başlarken, polis ekipleri de sokağa emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu. Yan binadan oturduğunu söyleyen Kadir Karatürk, "Ufak bir dumanla başladı. Sonra dumanın büyüdüğünü gördük polisi aradık. İtfaiye geldi. Galiba arka tarafından elektrik kontağından başladığını tahmin ediyoruz. Çatıda başladı mahsur kalan yaralanan olmadı erken haber verildi herkese. Binaları boşalttı herkes" dedi. Koronavirüse aldırış etmeyen ve sosyal mesafe kurallarını uymayan vatandaşların, yangını izlemek için sokak üzerinde toplanması ise dikkat çekti.


- İstanbul
Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı

İtfaiye, Esenler, Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi "İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor         
15:22
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor         
14:18
Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu         
13:45
20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 15:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei