Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Kadının çığlıklarını duyan komşuları ve mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen eşi, bir süre sonra Ahmet İ'nin yanına geldi. Ahmet İ, yanına gelen eşine, arkasına gizlediği bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Ahmet İ, kızının evine giden eşini burada bekledi.

Esenler 'de psikolojik problemleri olan görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. eşini bıçaklayarak yaraladı.

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