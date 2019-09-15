Esenler erokspor: 1-0

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Hacı Mehmet Ekmekyemez (xx), Ahmet Ulu (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xx), Mehmet (xxx), Yiğit (xxx), Emre (xx), Samet (xxx) (Dk. 88 Kadir), Mithat (xxxx), Yasin (x) (Dk. 72 Alperen xx), Necmi (xxx), Abdulkadir (xx), Onur (xxx) (Dk. 83 Güner xx)

EROKSPOR: Özgün (x) - Sinan (x), Muhammet (xx), Erhan (x), Gökcan (xx), Efecan (x), Alper (xx) (Dk. 90 Orhan), Melih (xx), Emre (x) (Dk. 57 Mustafa Emin x), Şahin (xx), Halil (x) (Dk. 82 Abdurrahman x)

GOL: Dk. 74 Mithat (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Mithat, Mehmet, Yiğit, Hayrullah (Turgutluspor) - Emre (Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Turgutluspor, evinde Esenler Erokspor'u tek golle yendi ve 3'te 3 yaparak koltuğunu korudu: 1-0.

7 Eylül Stadı'ndaki maçta kırmızı-siyahlıların golünü 74'üncü dakikada Mithat attı. Grupta 3 haftada fire vermeyip 9 puanı hanesine yazdıran Turgutluspor'da futbolcular, maçın ardından sevinçlerini taraftarla paylaştı.

24'üncü dakikada Turgutlu atağında Mithat'ın vuruşunda kaleci Özgün iki hamlede topa sahip oldu.

31'inci dakikada Şahin'in sol çaprazdan sert vuruşunda köşeye giden topu kaleci Fatih güzel bir refleksle kornere çeldi.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

49'uncu dakikada Turgutluspor gole çok yaklaştı. Samet'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yasin'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

74'üncü dakikada Turgutluspor aradığı golü buldu. Abdülkadir'in sağ kanattan ortasında Mithat ceza yayı çizgisi üzerinden bekletmeden güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, başka gol olmayınca mücadele Turgutluspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.