Esenler Erokspor Devre Arası Hazırlıklarını Tamamladı
Esenler Erokspor Devre Arası Hazırlıklarını Tamamladı

08.01.2026 14:25
Esenler Erokspor, Antalya'da antrenman yaparak devre arası çalışmalarını sonlandırdı.

Devre arası çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışmasıyla devam etti. Yapılan idmanın ardından İstanbul ekibi, devre arası çalışmalarını tamamladı.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Sizin düşünceleriniz neler ?
