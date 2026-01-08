Esenler Erokspor'un Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Spor

Esenler Erokspor\'un Şampiyonluk Hedefi
08.01.2026 09:36
Eray Korkmaz, Esenler Erokspor'un şampiyonluk hedefini ve Süper Lig iddiasını açıkladı.

Esenler Eroksporlu futbolcu Eray Korkmaz, şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, Trendyol 1. Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, devre arası hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor. Ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlayan İstanbul ekibinin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Eray Korkmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz"

İlk yarıya iyi başlayamadıklarını belirten Korkmaz, "Sürpriz bir beraberlik aldık. Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız ve şampiyon olmak istiyoruz. İlk haftalarda dediğim gibi bekleneni veremdik ama daha sonrasında 5'te 5 gibi güzel bir seri yakaladık. Totale bakınca da ilk yarıyı 3. sırada bitirdik. Bizim için iyi bir yer. Ama sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. İkinci yarıda hedefimiz 2. veya 3. sırada olup çıkmak" şeklinde konuştu.

"Burada çalışmalarımız devam ediyor"

Kamp hazırlıklarının da gayet güzel gittiğini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Bizim kısa bir süremiz olduğu için daha çok maç hazırlığı gibi oldu. Zaten burada hazırlanmamız biraz da iyi oldu. Çünkü İstanbul'da kar ve yağmur var. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Zemin güzel, takımın havası iyi. İnşallah sezon sonu büyük sonuca ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"İnşallah düşündüğümüz kadar her şey güzel olur"

İkinci yarıda iyi bir performans çıkarıp, Süper Lig'e çıkmak istediklerini anlatan Eray Korkmaz, "İkinci yarıdan hedefimiz şampiyonluk. Bütün maçlarımızı kayıpsız geçmek istiyoruz. En kötü puan almak istiyoruz. Onu yapabilecek de kalitede oyuncularız. İnşallah düşündüğümüz kadar her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.

"Osman hoca zaten bu ligin çok tecrübeli bir hocası"

Teknik Direktör Osman Özköylü ile aralarının çok iyi olduğunu ve deneyimlerinden faydalandıklarını belirten Korkmaz, "Osman hoca ile iletişimiz gayet iyi. Osman hoca zaten bu ligin çok tecrübeli bir hocası. Bize de neler yapmamız gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini çok iyi bir şekilde iletişimle sağlıyor. Hem taktik olarak gösteriyor hem de iletişim olarak bunları bize söylüyor. Dediğim gibi çok tecrübeli bir hoca. Biz de onun tecrübelerinden faydalanıp, bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.

"Milli takımda oynamayı çok istiyorum"

Bireysel hedeflerini de anlatan Eray Korkmaz, "Öncelikle her Türk gencinin olduğu gibi benim de hedefim milli takımda forma giymek. Milli takımda oynamayı çok istiyorum. Daha sonrasında büyük takımlarda oynamak istiyorum. Avrupa'daki hedefim ise Premier Lig'de oynamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

