Esenyurt'ta 112 Komuta Merkezi kurulacak

31.01.2026 12:34
Esenyurt'ta, 6 ambulans ve 72 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek 112 Komuta Merkezi kurulacak.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesinde uzun süredir atıl durumda bulunan 3 bin 400 metrekarelik alan, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla 112 Komuta Merkezi olarak ilçeye kazandırılacak.

Aksoy, proje kapsamında İstanbul 112 İl Koordinatörü Önay İçen, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ve Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik ile alanda incelemelerde bulundu.

Daha önce cep otogarı olarak anılan ancak yıllardır kullanılmayan alan, Sağlık Bakanlığına tahsis edilerek sağlık hizmetleri için yeniden işlevlendirildi.

112 Komuta Merkezi, 4 yetişkin ve 2 yenidoğan ambulansı olmak üzere 6 ambulans ve 72 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Merkezden yalnızca Esenyurt'a değil, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de hızlı ve etkin acil sağlık hizmeti sunulması hedeflenen proje kapsamında bölgeye helikopter pisti yapılması da planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, uzun süredir atıl durumda kalan alanı sağlık hizmetlerine kazandırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Battalgazi Mahallemizde muhtarımızla hep bir hayalimiz vardı. Buraya fonksiyon kazandırmak istiyorduk. Bu alanı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Sayın Bakanımızın direktifleri ve il müdürümüzün koordinasyonunda buraya 6 ambulanslı bir 112 Komuta Merkezi oluşturuyoruz. Günlük 18 ekip, toplam 72 personelimizle ve 6 ambulansımızla bölgemizde ve çevre ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlara hızlı bir şekilde hizmet verilecek. Türkiye'de ilk olan bu uygulamayı, her şeyin en güzeline layık olan Esenyurt'ta hayata geçirerek ülkemize örnek bir model kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hizmete açmayı planladıklarını belirten Aksoy, Esenyurt'a verdiği güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da teşekkür ederek, komuta merkezinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

