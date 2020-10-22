Esenyurt'ta erkeklere "ilişki tuzağı" kuran 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta erkeklere "ilişki tuzağı" kuran 3 kişi yakalandı

22.10.2020 10:03
Esenyurt'ta erkeklere

ESENYURT'ta kadın arkadaşlarının kafelerde tanışıp kaldığı rezidansa davet ettiği erkekleri, kurdukları ilişki tuzağıyla kameraya kaydettirdikleri, odada yakalattıktan sonra 'namuslarının lekendiğini' öne sürüp korkuttuktan sonra paralarını gasp ettikleri, ya da boş senetler...

ESENYURT'ta kadın arkadaşlarının kafelerde tanışıp kaldığı rezidansa davet ettiği erkekleri, kurdukları ilişki tuzağıyla kameraya kaydettirdikleri, odada yakalattıktan sonra 'namuslarının lekendiğini' öne sürüp korkuttuktan sonra paralarını gasp ettikleri, ya da boş senetler imzalatarak borçlandıkları iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, inşaat işçisi H.G. (49), bir kafede tanıştığı S.A. (28) adlı kadının daveti üzerine Akevler Mahallesi'ndeki rezidansa gitti. H.G., S.A.'nın kaldığı rezidans bahçesinde buluştuktan sonra birlikte içeri girdi. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra ilişkiye girmek istedi. H.G. ile S.A. soyunmaya başladıkları sırada rezidanstaki odaya biri kurusıkı tabancalı, diğeri bıçaklı iki erkek girdi. S.A.'nın yakınları olduklarını öne süren iki kişi 'namuslarının lekelendiğini' savunarak yarı çıplak H.G.'yi darp edip tamamen soyduktan sonra plastik kelepçe ile ellerini arkadan bağladılar. S.A. ile ilişkiye girmeye kalkarak namuslarının kirletildiğini öne süren iki şüpheli, H.G.'yi öldürmekle tehdit ederken cebindeki bin liraya yakın parayı gasp etti ve yatağı gören tarafa yerleştirilen gizli kameradaki görüntüleri izleterek bunları sosyal medya yayıp yakınlarına gösterebilecekleri tehdidi ile iki boş senet imzalattı. Tartaklanarak dövülen H.G. daha sonra serbest bırakıldı. H.G., serbest bırakılınca Esenyurt polis merkezine giderek yaşadıklarını anlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iddialar üzerine H.G.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda S.A.'yı kaldığı rezidansta yakaladı. Buradaki aramada plastik kelepçe, bıçak, kuru sıkı tabanca ve 5 boş senet ile yaklaşık 700 lira bulununca S.A. gözaltına alındı. Rezidans güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, H.G. ile S.A.'nın rezidans bahçesinde buluşup içeri girdiğini tespit etti. S.A.'nın yakını oldukları öne süren iki şüpheli gözaltına alınırken, daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı
Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı

Esenyurt, İnşaat, Kadın, Gasp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta erkeklere 'ilişki tuzağı' kuran 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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