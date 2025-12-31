Esenyurt\'ta fabrika yangını saatlerdir devam ediyor

Esenyurt'ta gece saatlerinden beri devam eden hırdavat fabrikasında başlayan yangın gündüz de devam ediyor. Fabrikanın olduğu bölge trafiğe kapatılırken, ekiplerin soğutma çalışması havadan görüntülendi. Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada saat 00.30 Sıralarında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın geniş bir alana yayılmıştı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

ÇALIŞMALAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın gündüz de devam ediyor. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, fabrikanın olduğu bölge trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. İtrafiye ekiplerinin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.