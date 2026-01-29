Esenyurt'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Esenyurt'ta hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, farklı illerde hırsızlık suçlarından 8 yıldır aranan F.E, Esenyurt'ta yakalandı.
Hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.E, polis merkezine teslim edildi.
