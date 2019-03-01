Esenyurt'ta İş Yerinde Patlama: 1 İşçi Ağır Yaralandı
46 dakika önce
ESENYURT'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.
ESENYURT'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.
Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Türkmenistan
uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:36 Kaynak: DHA
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